Turista alemán denuncia que fue golpeado y amordazado por mototaxista en Cartagena

El ciudadano alemán Jurgen Roland Franz, de 70 años, radicó una denuncia ante la sede de la Fiscalía en Cartagena por los hechos de inseguridad al que se enfrentó cuando le pidió a un mototaxista que lo llevara del Centro Histórico de la Ciudad al aeropuerto para recuperar objetos de valor que habría olvidado.

El hombre que se identificó como médico contó que, el conductor de la moto lo llevó a una zona enmontada del Cerro de la Popa donde le hurtó las pertenencias, lo amordaza y lo deja abandonado en el lugar.

"La mototaxis era el vehículo más practicó para llegar al aeropuerto a buscar una maleta pequeña que había olvidado, allí estaban mis documentos, yo tenía un morral puesto de 20 kilos todo eso me lo robaron, la persona subió al Cerro de la Popa y me quito los cordones de los zapatos, me golpeo y me amarró", sostuvo Jurgen Rolando Franz.

Señaló, "me caí de espalda de la moto, el lugar estaba solo con los cordones de mis zapatos me amarró las manos, me decía que me quedara tranquilo porque me podía ir mal, me golpeó con una piedra por la cabeza y terminé con toda mi ropa rota. Tenía celular y mucho dinero en efectivo, más de 3.500 euros en efectivo".

"Cuando el mototaxista se fue empecé a soltarme las manos, mientras caminaba en ese lugar veía a las personas salir de sus viviendas, me vieron y fue que me ayudaron a llegar hasta una estación de Policía donde pasé la noche, me trajeron a un hostal. No me he sentido nada bien, tengo un trauma psicológico por esta situación que nunca me ha pasado, tengo dolor en la espalda y la cabeza", puntualizó el ciudadano alemán.

Jurgen Roland Franz no se ha podido comunicar con sus familiares puesto que los celulares se lo hurtaron, el vuelo de regreso a Alemania será el 8 de marzo.