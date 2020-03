Tuve que dejar sólo a mi hermano: mujer con coronavirus, tras muerte de taxista en Cartagena

Liliana Ricardo, hermana del taxista Arnold Ricardo, quien falleció a comienzos de esta semana, tras estar varios días internado en la Clínica Cartagena del Mar, habló con RCN Radio sobre el deceso de su familiar que fue atendieron por sospecha de Covid-19.

Indicó que a su hermano lo diagnosticaron con una "neumonia grave" y que no entiende porqué la clínica no le brindó la atención que requería, conforme a ese dictamen, sino que lo puso en observación sin ningún tipo de tratamiento.

Expresó que tras su remisión y evaluación médica conoció, por parte de los galenos, que había sospecha de que Arnold estuviese contagiado con el virus, debido a que éste relató que el día 4 de marzo transportó a unos turistas italianos.

"Me dijeron: tenemos una situación especial con tu hermano y es que él nos comentó que había tenido contacto con dos turistas italianos y que habían tosido dentro del vehículo", dijo.

Ante esa información, que suministró su hermano, los médicos ordenaron que ambos iban a ser aislados, a lo que Liliana indicó que no puso oposición. Sin embargo, sostiene que desde el momento que comenzó a ser atendida en la clínica, observó varias irregularidades en el protocolo por coronavirus.

"Me dejaron sin atención médica, no tenía atención alimentaria. Pero lo extraño, y para que vean la irresponsabilidad en esa clínica, es que cuando me están dando las instrucciones por el confinamiento, me dicen que el protocolo es el siguiente: lavado de manos, yo lo hice como me dijeron. Te aplicas antibacterial y si vas a salir de la habitación, te quitas el tapabocas", señaló.

Sostuvo que ante esas condiciones, se vio obligada a irse a las vías de hecho. "Salí de la clínica, me paré en la calle como protesta por la atención que estaba recibiendo. Uno de los funcionarios me dijo que me podían arrestar por haber violado el protocolo, pero yo no lo hice por negligencia", dijo.

"Yo misma me chequeaba la temperatura con un termómetro que encontré en la habitación donde estaba con mi hermano. Me tocó monitorearme sola porque nadie lo hacía. Con el dolor de mi alma tuve que separarme de mi hermano, dejarlo solo en el momento más crítico, porque necesitaba que me atendieran. Ya presentaba 39 grados de fiebre", agregó.

Confirmó que a ella y a su hermano les tomaron muestras para verificar si tenían el Covid19 y que no entiende cómo dio positivo y su familiar no. Pide a las autoridades claridades al respecto, debido a que la persona con quien más contacto ella ha tenido fue con su hermano.

"Mi contacto social, no de ahora sino desde hace unos meses, es restringido. Yo poco salgo, llevó un año en Cartagena y todavía no he ido Centro", acotó.

Liliana destacó que sin ningún tipo de medidas, en la Clínica Cartagena del Mar le dieron de alta y que afortunadamente su EPS le ha garantizado la atención que necesita.Sin embargo, afirma estar preocupada por su seguridad luego que se filtrara información sobre dónde vive actualmente.

"La dueña del apartamento donde me encuentro, vive en Barranquilla y algunos vecinos la han contactado porque yo tengo el Covid19. En realidad me encuentro en un estado de shock, gracias a Coosalud se ha puesto a mi disposición, han estado pendiente de mi, me van a mandar atención en casa", apuntó.

Esta mujer también responsabiliza a las autoridades distritales de lo sucedido, debido a que permitieron el ingreso de extranjeros contagiados con el virus, por lo que realizó un llamado para que se proteja a los taxistas en la ciudad, para evitar que ocurra otro caso como el acontecido con su hermano.

Liliana lamentó no haber podido estar con su hermano hasta el final de su vida debido a que, por la cuarentena, no pudo acompañarlo en el sepelio.

Señaló que no descarta que su familia emprenda acciones legales contra la clínica al considerar que hubo negligencia médica.