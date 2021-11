Un muerto y 934 fiestas intervenidas, el triste balance de Celebración de Independencia de Cartagena

La conmemoración de los 210 años de Independencia de Cartagena dejó un muerto y 934 fiestas intervenidas, así lo dieron a conocer las autoridades, quienes convocaron un consejo de seguridad, el cual fue precedido por el alcalde William Dau.

En este se determinó aumentar la presencia de los cuadrantes y ejercer mayores controles en los diferentes barrios de la ciudad y corregimientos.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera, manifestó que con esto se busca evitar desmanes durante el fin de semana, cuando concluyen las fiestas.

Le puede interesar: Delincuentes drogan a vigilante y hurtan cajas fuertes de locales comerciales en Cartagena

"Va haber un reforzamiento de cuadrante tanto la vía Perimetral como en el barrio El Pozón, que son dos zonas donde ha habido el mayor volumen de situación especialmente de homicidio, también va haber un reforzamiento en toda la ciudad de Cartagena durante el fin de semana poder hacer un mayor control a todo lo que tiene que ver con las diferentes festividades, Reinado de la Belleza, Reina de la Independencia, como el puente que vamos a tener este fin de semana con la llegada de más de 25.000 turistas que vienen a la ciudad de Cartagena", señaló.

Reiteró que están prohibido el bando y los banditos, "también están prohibido los retenes, la tirada de agua, esto porque todavía tenemos la pandemia, el covid-19 no se ha ido, hubo fallecimientos en miles de familias cartageneras a raíz de la pandemia y tenemos que seguir con el autocuidado. No estamos en época de normalidad y no podemos desordenarnos para que tengamos una cuarta ola; por eso el alcalde prohibió los bandos y banditos".

"Hubo más de 930 intervenciones de la Policía en fiestas en todos los barrios de Cartagena, este es un hecho que no puede seguir durante el fin de semana", puntualizó el secretario del interior.

Lea aquí: Candidatas del Concurso Nacional de Belleza declaradas huéspedes de honor en Cartagena

El general de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Nicolás Zapata, indicó que fue un gran reto el que asumieron para blindar en seguridad a los cartageneros con la celebración de los 210 años de independencia.

"La Brigada de Seguridad contra los delitos de impacto, con el apoyo del grupo GOES estuvo presente en la intervención para evitar riñas y bandos en sectores como Escallonvilla calle 11 de noviembre, barrio Olaya Herrera (calle 11 de noviembre) y el barrio Simón Bolívar", sostuvo.

"Fiestas intervenidas un total de (934), así mismo, en los controles contra las aglomeraciones y fiestas clandestinas en el barrio en el Recreo, Los Campanos, El Pozón, Perimetral, Avenida Pedro Heredia, Nelson Mandela, Villa Estrella y San Francisco. En el Barrio San Francisco sector Pasillo Rasta, se ocasionó la perdida de la vida con un objeto contundente de Eduardo de Arco de 20 años, se estableció de manera preliminar que el hoy occiso presentó una riña entre dos particulares, resultando lesionado con objeto contundente", concluyó.