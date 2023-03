Una vez más: a turista en Cartagena le cobraron por servicio casi $5 millones, ¿Por qué?

Fue el profesor universitario Juan Pablo Estrada quien dio a conocer el abuso que cometieron los encargados del servicio en Playa Blanca.

Y es que mientras en Bogotá en un restaurante promedio un pescado pargo rojo puede costar alrededor de $50.000, en Playa Blanca –en Cartagena– cobraron $295.000.

“No vayan a Playa Blanca. No recomienden Playa Blanca. Esto es delincuencial y si no paga, lo rodean y lo ‘convencen’ de pagar”, señaló al hacer su denuncia.

En total, por un rato en Playa Blanca, cobraron $4’570.000, donde solo por el servicio en la playa le cobraron $1’200.000. Además, por el servicio del restaurante cobraron otros $415.000.