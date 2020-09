Universitaria está desaparecida en Barranquilla: su familia pide ayuda para encontrarla

La Fiscalía General de la Nación fue notificada de la desaparición Roxana Angélica Salcedo García, una joven de 20 años de edad, estudiante de último semestre de Comunicación Social en la Universidad del Norte en Barranquilla.

En diálogo con RCN Radio, Sixta García Ospino, madre de la joven, aseguró: "Mi hija salió para el municipio de Puerto Colombia en las horas de la tarde del miércoles, y hasta el momento no se nada de su paradero. Yo hablé con ella la última vez a las cuatro de la madrugada del jueves, desde un taxi, donde me dijo que llegaba en 40 minutos y nunca llegó".

"Ella salió vestida con una blusa blanca, pantalón negro y una zapatos blancos de rayas negras. Lo que me parece extraño es que mi hija no está acostumbrada a realizar estas cosas. Me enteré que ella tiene un novio, pero esta persona tampoco responde y no da la cara en sus redes sociales", indicó la madre de la joven.

La Fiscalía comenzí las indagaciones del caso, con el fin de dar con el paradero de la estudiante. Cuenta su mamá que durante las duras medidas de aislamiento preventivo obligatorio, la joven, estudiante de décimo semestre, presentó una fuerte crisis, producto de esta situación donde fue necesario el apoyo psicológico por parte de la facultad de Comunicaciones, situación que le permitió salir de esta crisis y poder atender el nuevo semestre.

