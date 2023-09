Una de las indígenas que fue víctima de las intimidaciones y agresiones físicas, por parte de miembros del Ejército en Bocas del Manso en Tierralta, narró a La FM de RCN cómo fue maltratada por varios hombres armados y reveló que fueron señalados en la población de ser colaboradores de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de la guerrilla.

“Ellos apagaron el motor de la lancha y nos obligaron a caminar, y nos hicieron acostar con la cara hacia la tierra y luego nos amenazaron, y nos preguntaban por nuestra gente, ustedes no son campesinas, son gaitanitas”, expresó con lágrimas la joven, quien tiene golpes en la espalda, brazos y piernas.

“Yo no soy gaitanista les dije y de inmediato uno de ellos sacó el revólver y me amenazó, yo no soy de ese grupo y posteriormente me señalaron que era guerrillera y siguieron los maltratos” expresó el indígena, quien se encontraba en compañía de su esposo cuando ocurrieron los hechos.

Los indígenas de esta región en el Nudo del Paramillo por lo general interactúan con su propio lenguaje embera, pero algunos pronuncian bien español, entre ellas, la mujer indígena afectada.

Dice que la golpearon con un fusil en varias partes de la espalda y cuestiona al Gobierno Nacional, por lo ocurrido, porque la fuerza pública fue creada para proteger y no para atacar a las comunidades vulnerables en el territorio colombiano.

La indígena quien pidió no revelar su identidad solicita protección al Estado y garantías de no repetición y reconoce el temor que siente de una posible retaliación por parte de la fuerza pública o de los militares implicados.

Al mismo tiempo le hizo el llamado a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría Regional del Pueblo y Fiscalía General, para que le brinden todo el acompañamiento, porque luego de las intimidaciones quedó muy golpeada y afectada emocionalmente.