¿Usaron Inteligencia Artificial para clonar la voz del alcalde de Cartagena, William Dau?

A través de las redes sociales se ha viralizado un audio en el que se escucha la voz del alcalde Mayor de Cartagena, William Dau, preguntando por una supuesta alianza entre los candidatos a la Alcaldía.

Ante esta situación, la Alcaldía señaló que dicho audio es falso y que, supuestamente, utilizaron la voz de William Dau y con Inteligencia Artificial y la están usando para emitir estos audios, con el objetivo de perjudicarlo.

“Siguen los ataques en mi contra; hoy escuché un audio de una grabación que está circulando en redes sociales, con el que pretenden involucrarme en política, y eso es mentira, ¡es un montaje! Hay una parte que suena como mi voz, pero es inteligencia artificial, además, toman pedazos de grabaciones anteriores para unir el mensaje que querían construir, con el único fin de hacer entender que estoy participando en política, situación que es falsa”, expresó el mandatario de los cartageneros, William Dau Chamat.

El alcalde fue enfático en decir que desconoce quién está detrás de "esta guerra sucia", y que no le temblará el pulso para denunciar ante las autoridades competentes.

“Desconozco quién está detrás de esto, y yo no estoy acompañando ninguna campaña política para beneficiar a cualquiera de los candidatos. Las cosas siguen pasando de manera sucesiva, y esto no es un caso aislado, esto es algo mucho más grande, es mentira y es un montaje. Esto lo vamos a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, no nos temblará el pulso”, indicó.

El primer mandatario de los cartageneros concluyó: “en Cartagena debe primar la democracia, analicen la situación; son los cartageneros quienes deben decidir quiénes son sus gobernantes, la gente tiene que elegir libremente a sus candidatos. A mí no me van a arrastrar en esta guerra sucia, yo tengo derecho a defenderme, y yo no estoy participando en política, mi deber es defender la democracia”.