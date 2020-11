Usuaria denunció acto de discriminación en el Transmetro

Un nuevo caso de discriminación en Transmetro fue denunciado por Stephanie Doria, una mujer en condición de discapacidad, quien anteriormente había hecho pública una situación similar en este sistema de transporte, en Barranquilla.

El pasado mes de octubre, la mujer afirmó que había sido empujada en un bus, por uno de los conductores y, en esta nueva ocasión, relató que fue obligada a bajar del vehículo, pues se prohibió que la transportaran en buses que no contaran con una plataforma de ascensor.

"Hoy que venía de mi lugar de trabajo me subí a uno de los autobuses, que no tenía plataforma de acceso. Después de que me subí, el conductor me dijo que no podía llevarme y paró el bus. Me comunicaron que a raíz de lo que pasó anteriormente, la empresa Sistur decidió que no tienen permitido llevarme, a menos que el bus tenga plataforma", indicó Doria.

En este sentido, Stephanie afirmó que no le brindaron ningún tipo de solución, sino que le prohibieron su acceso a este servicio.

"En vez de ayudarme después de lo último que me pasó, lo que hicieron fue prohibirle mi acceso a los conductores. Les enviaron un correo diciendo que si el bus no tiene plataforma me deben hacer bajar. No me parece justo, Transmetro como entidad pública debe ponerse los pantalones y brindar soluciones a los usuarios", finalizó Doria.

En diálogo con RCN Radio, Gerson González, jefe de operaciones de Sistur, uno de los operadores de Transmetro, afirmó que no existe ningún tipo de discriminación hacia sus usuarios.

"Desde el operador hemos analizado que no hay ningún tipo de discriminación para cualquier usuario. Todos nuestros operadores están con las competencias y la formación adecuada para prestar el servicio", señaló.

En cuanto a los correos que Stephanie aseguró que les enviaron a los conductores para prohibirle su acceso al servicio, González afirmó que dicha información es falsa.

"Eso es falso porque a todos nuestros operadores se les da la formación para atender correctamente a nuestros usuarios. Para el caso de las personas con movilidad reducida, tienen que cumplir un protocolo e ingresar en los vehículos que cuenten con plataforma ascensor", aseveró.

Por último, el funcionario sostuvo que se harán las respectivas investigaciones para esclarecer lo que ocurrió y, si es necesario, tomar los correctivos correspondientes.