"Vacuna contra la covid es la oportunidad de seguir con vida y salud": Verónica Machado

Agregó que se encuentra a tan solo unos pasos de recibir esa primera dosis que será muy importante.

“Contenta porque la vacuna significa tener la oportunidad de seguir con vida y tener salud”, sostuvo.

La mujer oriunda del departamento de Sucre tras haber nacido en el municipio de Buenavista hizo un llamado a los colombianos aplicarse a la vacuna a creer en la ciencia.

“Les digo que estén tranquilos que confíen en la ciencia en la vacuna y en esta oportunidad que nos está dando el gobierno para aplicárnosla, que no tengamos miedo, pero igual como toda vacuna que nos ponemos desde pequeños siempre va a doler un poquito pero eso no significa nada ante la dicha que vamos a tener salud, vacunémonos, los invito que tomen mi ejemplo porque con la fe en Dios todo saldrá bien”, subrayó.

Verónica Machado, confesó que se enteró que fue elegida como la primera mujer que en Colombia recibiría la vacuna en el programa de Prevención y acción del presidente Iván Duque.

Lea aquí: "Nadie puede saltarse la fila en vacunación anticovid": vicepresidenta

“Me sorprendí porque no sabía que sería elegida, en el hospital me pidieron que grabara un video, pero no me dijeron que sería vacunada, por lo que me enteró cuando el presidente hace el anuncio, por lo que para mí es un orgullo, con humildad pero sobre todo un agradecimiento y satisfacción personal de ser la primera vacunada”, sostuvo.

Dijo que la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos a pacientes contagiados con la covid-19 ha sido una experiencia muy enriquecedora pero también muy dura.

“Ha sido difícil ver morir a muchas personas, pero también he tenido la satisfacción de salvar a mucha gente y eso lo reconforta a uno en medio de los momentos difíciles, porque estamos cumpliendo con nuestro trabajo y ética profesional”, afirmó.

Machado tiene una hija de 17 años, Sara Paulina, quien estudia primer semestre de Derecho destacó además el apoyo de sus compañeros.

“Están muy contentos mis compañero, me han apoyado y están muy orgullosos y felices porque tuvieron en cuenta a Sincelejo y al hospital donde vieron que estábamos cumpliendo con todos los protocolos en la atención de los pacientes”, indicó.