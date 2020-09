"A veces pensé en quitarme la vida", Carlos Infante por deuda con Electricaribe

Hasta su vivienda llegó el delegado de la Personería Distrital para los Servicios Públicos, Didier Santos, para conocer su situación y desde la institucionalidad pedir apoyo al Gobierno para ayudar a este hombre que vive solo, sin ningún apoyo logístico ni económico.

“Aquí el punto a tratar es que el señor Carlos contará con el apoyo de la Personería Distrital, no solo en el tema Electricaribe, sino en la restitución de los Derechos Humanos”, indicó Santos.

Un poco más animado, luego de la visita del funcionario y de diversos medios de comunicación, Infante comentó que después de tantas noches de angustia pudo descansar y dormir un poco más tranquilo, porque han llegado personas que aseguran que le ayudaran en su proceso judicial.

“Llegaron los vecinos, la familia Dau Crespo y un abogado indicó que me ayudaría con el proceso y que no me preocupara por la deuda, que ellos me auxiliarían con el tema”, sostuvo.

Infante pidió ayuda al Gobierno para poder acceder algún programa institucional para con ello y con lo poco que ha recibido de ayuda de sus familiares, poder comenzar a pagar el recibo de la luz, luego de que le llegara el contador que le instalaron el miércoles en su residencia. Por ahora asegura que con su vieja nevera, su pequeño televisor y el abanico, así como el concentrador, no será mucho lo que consuma de luz.

Este hombre con ganas de vivir y dejarle algo a su hija, asegura que sólo espera poder seguir soportando en su humilde casa con mucho por hacer.