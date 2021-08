“Vi los videos de mi hija siendo abusada”: Madre de niña de dos años

Hace unos días la Policía de Barranquilla logró la captura de un sujeto por su participación en el robo de vehículos de alta gama que luego eran vendidos, y durante su aprehensión los uniformados le incautaron un carro, autopartes y dos celulares.

Tras realizar los respectivos análisis a los teléfonos del hombre identificado como Antony Samir Peralta Contreras, los agentes encontraron videos y fotografías de conductas sexuales que, al parecer, Peralta Contreras habría cometido con una menor de dos años.

La madre de la niña conversó con el medio de comunicación local ‘El Heraldo’, y les reveló que debió ver los videos en lo que se muestran como su pequeña hija fue abusada por su conocido.

La afligida mujer contó que se enteró de lo qué ocurrió por la misma esposa de Antony Samir, quien decidió revelarle la verdad con la intensión de sobornarla para que no denunciara al hombre.

“La señora comenzó a comentarme que su esposo Antony había sido capturado por la Policía ya que el vendía autos robados, en ese momento también me manifestó que tenía algo más grave que contarme”, comenzó detallando la madre.

“Yo le dije que tranquila que me comentara, entonces, ella me dijo que el abogado que estaba defendiendo a su esposo en las audiencias le había mostrado unas fotos donde el señor le estaba haciendo abusos a mi hija, y yo en ese instante quedé en shock”, reveló.

La esposa de Peralta le insistió en que no dijera nada ya que no quería que sus hijos se enterasen de lo que había hecho su padre. “Hasta me ofreció dinero para que yo no viniera aquí a la Sijín a poner esto en conocimiento y guardara silencio por lo sucedido. Ella también me dijo que el abogado le había dicho que la Sijín estaba buscando por todos lados a mi hija y a mí que soy su madre para saber quién era, yo de inmediato le comenté a mi mamá”, agregó.

Asimismo, la denunciante cree que el abuso se habría registrado hace unos meses. “En mayo de este año, no recuerdo bien el día, el señor Antoni en compañía de su esposa y su hijo menor fueron por mí a mi casa en su carro para dar unas vueltas y distraernos en Barranquilla”.

La madre continuó narrando: “Posteriormente, nos fuimos para la casa de ellos que está ubicada en el barrio Los Almendros y nos pusimos hablar en la sala de la vivienda. Luego el señor dijo que tenía sueño y se acostó en su habitación. Nosotras, o sea mi amiga y yo, nos fuimos para la tienda a comprar la comida, y mi hija menor se quedó en la casa con su amiguito, ahí creo que fue el momento que él aprovechó para hacerle todo eso a mí niña ya que recuerdo que ese día tenía puesta la misma ropa con la que aparece en los videos”, puntualizó.

Antony Samir Peralta Contreras fue imputado con los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, acto sexual con menor de 14 años y receptación. El procesado aceptó los dos primeros cargos; mientras que rechazó el tercero.