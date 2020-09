Viajero que falleció por Covid era asintomático, revela gerente del Aeropuerto de Cartagena

Luego de que se registrara el fallecimiento de un pasajero de 41 años, que arribó a Cartagena el pasado 2 de septiembre a través del Aeropuerto internacional Rafael Núñez, a causa de Covid 19, desde la terminal aérea indicaron que el hombre cumplió todos los protocolos de bioseguridad del lugar porque era asintomático.

La gerente para asuntos corporativos de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA, María Claudia Gedeón, indicó que desde el aeropuerto por el momento no se le está solicitando prueba de Covid- 19 a los viajeros que llegan a la ciudad y que este caso lamentablemente no se pudo detectar en la terminal aérea porque el viajero no tenía síntomas.

“SACSA está comprometida con la aplicación estricta de las medidas de prevención exigidas por el Gobierno Nacional. En estos momentos no se exige la prueba de Covid a los pasajeros que llegan a Cartagena. Sin embargo, se realiza la toma de temperatura a todos los viajeros sin excepción”

“Pero si la persona es asintomática es difícil determinar si tiene Covid. Trabajamos de la mano con las autoridades para que el tránsito de nuestros pasajeros por el aeropuerto sea lo más seguro posible”, agregó la portavoz de la terminal.

Frente a este caso el alcalde de Cartagena, William Dau, comentó que este tipo de casos se esperaban que se registraran, aunque fue mucho más rápido de lo que se estimaba, apenas una semana después de volver los vuelos comerciales a la ciudad.

“Estos son casos que se esperan con la reapertura, lo importante es como siempre he dicho estar encima, para que la gente que llega no venga a contagiar a los cartageneros, y que el viajero que llegue tampoco se contagie en Cartagena y se lo lleve de regreso”, dijo Dau.

“Esto sucedió mucho más pronto de lo que esperamos, a tan solo una semana de la reactivación, pero esto probó al Distrito y demostramos que podemos controlar una situación de estas”, agregó el alcalde.

Desde las autoridades en salud de Cartagena se adelantan las pruebas a todos el cerco epidemiológico que se pudo establecer del viajero, incluyendo a todos los pasajeros que compartieron vuelo con él.