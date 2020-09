Víctimas de El Salado quieren que 'Jorge 40' pida perdón por sus crímenes

El 22 de febrero del año 2000, el corregimiento de El Salado en jurisdicción de El Carmen de Bolívar, fue testigo de una de las masacres más atroces que hayan cometido los paramilitares en Colombia.

Un total de 450 hombres, bajo las órdenes de alias ‘Jorge 40’, irrumpieron en esta población de los Montes de María, donde torturaron y hasta violaron a varias mujeres. En total fueron más de 100 las personas asesinadas en este episodio de la violencia del país.

Veinte años después de la masacre de El Salado, y luego de 12 años de condena en Estados Unidos, Rodrigo Tovar Pupo volvió al país. Las víctimas esperan que con su regreso se conozca la verdad de lo sucedido pero que sobre todo el exjefe paramilitar pida perdón.

“Yo le ruego que pida perdón por todo lo que pasó aquí, que nos afectó a todos. Aunque ya nosotros estamos aquí viviendo tranquilos, entonces tenemos que perdonar porque no queremos que esto vuelva a pasar”, afirmó Adela Duarte, una de las sobrevivientes de la masacre.

Las víctimas indicaron que las puertas de El Salado están abiertas si 'Jorge 40' quiere pedir perdón y que esperan que su regreso también ayude a que se logre una verdadera reparación de los sobrevivientes de la masacre.

“Si él viene a reparar a las víctimas y a pedir perdón, eso es lo correcto, porque no todo puede ser odio. Nosotros queremos estar en paz, y hay un pacto firmado de no repetición y uno quiere estar viviendo tranquilo. Y con respecto a la reparación, a mí y a mi familia nos reconocieron como víctimas de Mancuso, pero aún no hemos sido reparados”, comentó Roberto Pérez, habitante de El Salado.

Es importante destacar que alias ‘Jorge 40’ deberá cumplir con las sentencias judiciales, las 147 medidas de aseguramiento y las 100 órdenes de captura que hay vigentes en su contra en el país.