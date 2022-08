[Video] A amigo de Cossio le cobraron $600.000 por un masaje y $100.000 por una ostra en Cartagena

Yeferson Cossio y Zion Hwang han mostrado recientemente su buena relación de amistad y laboral, a tal punto que recientemente presentaron su nuevo tema 'Exótico', canción en la que los dos influencers debutan en la música.

No obstante, esta semana Hwang volvió a ser noticia no por su nueva canción, sino porque se sumó a la larga lista de turistas que han visto como son prácticamente estafados por vendedores en Cartagena, como el caso de los turistas que pagaron más de dos millones de pesos por dos mojarras.

El influencer coreano contó día de playa le ofrecieron la famosa prueba “gratis” de los tradicionales masajes, sin embargo, como muchos saben, la prueba no tiene nada de gratis.

"Me senté a descansar en la arena. Cuando disfrutaba de ese descanso llegó una señora y me dijo ‘qué lindo chino, tu piel es muy linda’ y me empezó a tocar. Después me dijo que necesitaba crema para el sol y que me iba a regalar un poquitico. Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido. Después llegó otra señora disque para hacerme masajes y yo me negaba pero ella seguía. Pasaron dos minutos, les di las gracias y me dicen ‘chino masajes y bloqueador valen 600 mil pesos’”, recordó Hwang sobre su experiencia en Cartagena.

Sin embargo, el joven coreano reclamó y logró conciliar, después de discutir, un valor mucho más bajo: ¿600 mil pesos?, la chimba. Yo no voy a pagar eso. Peleamos 10 minutos y decidimos que eran 300 mil pesos y aún así era muy costoso. Entonces les dije que por una agua de coco les pagaba $150 mil y así aceptaron”.

No obstante, la mala experiencia no acabó, dado que en otra ocasión cuenta que le cobraron $100.000 por una ostra gratis

“Otro día que estaba descansando en una silla playera y llegó una señora vendiendo ostras, a mi me gustan mucho las otras, y me dijo ‘hey chino prueba esta, es muy buena, es gratis, pruébala, pruébala, y le digo ¿en serio, es gratis? Y ella, sí, sí. Cuando termino de comer, le doy las gracias y me dice ¿cómo así? son 100 mil pesos. Y yo ¿cómo? Wepucha’. Cartagena no es mi ciudad, como ven que tengo los ojos rasgados se quieren aprovechar de mi (...)”, contó.

