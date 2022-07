[Video] Capturan a reconocido cirujano por golpear a su pareja en Cartagena

Este viernes las autoridades de Cartagena confirmaron que el cirujano Gabriel Agamez Moreno fue detenido en el exclusivo condominio Brisas del Mar, luego de que hubiera sido denunciado, con video incluido, por golpear brutalmente a su pareja sentimental.

La agresión ocurrió el 5 de julio, en horas de la noche. En el video, que podrá encontrar en este artículo, se ve como el cirujano coge a patadas a su pareja mientras ella indefensa trata de cubrirse el rostro.



“Me arrastra por el suelo y me da patadas por todo el cuerpo, me pegaba la cabeza contra el piso. En esos momentos se paró una familiar de él y le grita que me dejara, también salieron los vecinos y le comienzan a decir que me soltara. El vigilante del condominio se percata de las agresiones y llama a la policía”, declaró la mujer agredida a las autoridades de la capital de Bolívar.

El video ha causado indignación en redes sociales por la sevicia con la que el cirujano golpea a la mujer.

A continuación el video de las cámaras de seguridad del condominio: