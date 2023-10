[Video] Con patada ladrón destroza puerta de cristal para asaltar tienda en Valledupar

Un hombre armado protagonizó un violento asalto en un almacén ubicado en el barrio Jorge Dangond de Valledupar, generando alarma entre los comerciantes y residentes de la ciudad. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del jueves, cuando el establecimiento se encontraba abierto al público.

Según testigos presenciales, el delincuente llegó al almacén y sin mediar palabra, tumbó la puerta de un fuerte puntapié, ingresando con un arma en mano. La acción, que ocurrió a plena luz del día, dejó conmocionados a los presentes, quienes alertaron a las autoridades.

Lea también: Barranquilla: hombre asesinó a su suegro por un aceite

El atracador, visiblemente alterado, exigió a los propietarios y clientes que entregaran sus pertenencias de valor. En medio de la confusión, varios vidrios del establecimiento resultaron dañados cuando el ladrón escapó apresuradamente después de perpetrar el atraco.

Los habitantes se encuentran preocupados por la seguridad en la capital del Cesar, ya que se suma a una serie de incidentes similares que han ocurrido en la ciudad en las últimas semanas. Los comerciantes y residentes están cada vez más alarmados por la inseguridad que se está registrando, lo que está afectando negativamente la calidad de vida en la comunidad y el desarrollo económico de la zona.

"Estamos realmente preocupados por la inseguridad en Valledupar. Cada día parece que la situación empeora y las autoridades no hacen nada al respecto. No es solo una sensación, es una realidad que vivimos a diario. Las noticias de robos, asaltos y violencia están en todas partes, y parece que no hay un plan efectivo para combatir esta problemática”, sostuvo un ciudadano quien prefirió omitir su nombre.

Le puede interesar: Valledupar: Recompensa por información de asesinato a exfutbolista

No obstante, las autoridades locales han prometido aumentar la vigilancia y las medidas de seguridad en respuesta a estos hechos.