[Video] Daniel Quintero fue abucheado en Cartagena

Me encontré a @QuinteroCalle haciendo su política mentirosa y peligrosa en Cartagena, como cualquier ciudadano indignado, me desahogué por las más de 400.000 personas que se acuestan con hambre en Medellín por su culpa.



Me desahogue porque dejo a nuestra ciudad en la ¡MISERIA! pic.twitter.com/QOcnyLRjIs