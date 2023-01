[Video] Golpean a hombre por no dejarse echar harina en precarnavales: quedó inconsciente

El sábado pasado la Reina del Carnaval de Barranquilla, Natalia de Castro, leyó el acto oficial que inicia la temporada de carnavales y fiestas populares en Barranquilla en el acto de la Lectura del Bando.

“Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval no crean que me lo van a aplazar”, dijo la soberana de las fiestas, quien agregó “Y al que vea con la tosecita me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi, anda p’a allá bobo”.

Este año las fiestas se realizarán del 18 al 21 de febrero, pero muchos celebran desde ya en los llamado precarnavales, un espacio que debería ser de alegría y celebración.

Sin embargo, el fin de semana se viralizó un fuerte acto de intolerancia que por poco acaba en tragedia. Dos personas que se encontraban departiendo en la calle, terminaron peleándose porque uno no se quería dejar echar harina en la cara, tal y como acostumbran hacer muchas personas en esta celebración.

Todo quedó grabado en una cámara de seguridad, en la que se ve como el sujeto de camiseta amarilla le echa harina en el rostro al de gris, que reaccione y lo toma del cuello, mientras el otro forcejea.

Cuando lo suelta, el sujeto de amarillo lo golpea, lo hace caer al piso y lo remata de una patada, dejándolo inconsciente. A continuación el video de la situación que ha generado mensajes de rechazo en redes sociales.

