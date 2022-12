[Video] Hombre y mujer se fueron a los golpes en pleno bus

Mientras la mujer estaba peleando con el conductor, el hombre le grita: “Ya no le digas más nada, chofer. Ella lo que quiere es problema, no le digas más nada”. Acto seguido, la pasajera le respondió: “¡Cállese la boca, cállese la boca! No sea sapo”.

Minutos después, la pelea paso a los golpes entre ellos. La mujer le lanza una cachetada luego que el hombre le dijera: "Las mujeres tienen que respetarme pa’ que uno las respete”, luego de la cachetada el hombre arremete contra la mujer y la mujer responde yéndose encima de él.

Los pasajeros de los bus sorprendidos deciden meterse para acabar con la pelea, sin embargo, el hombre sigue gritando: "¡Ella me tiene que respetar! ¿Cómo me va a pegar a mí? Si ella me pega, yo le pego. La mujer que me venga a pegar, yo le pego su cachetada también, pa’ que respete. Dale, compi”.

Miles de comentarios tiene la publicación, donde reprochan lo ocurrido y señalan el actuar del hombre como “machista”.