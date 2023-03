[Video] Jugador de la Selección Colombia juvenil fue herido en una balacera en Cartagena

En la noche del pasado sábado varios medios de Cartagena reportaron una balacera en el barrio Olaya Herrera, en el que una persona murió y otras dos resultaron heridas dentro de una barbería.

El caso de sicariato, que desató el terror en el barrio de la capital de Bolívar, quedó grabado en una cámara de seguridad y se ve como un sujeto está sentado en una banca cortándose el pelo, cuando una persona entra directamente a dispararle.

Al final, el sujeto murió a pesar de que trató de huir, y otras dos personas que estaban en el lugar fueron impactados por las balas. La persona que murió fue identificada como Keiner Blanco.

Los dos lesionados se trasladaron por su propios medios al CAP de Olaya Herrera y fueron identificados como: José Gregorio Narváez Mercado y Rafael Santos Mercado Cera.

Rafael Mercado es jugador del Real Cartagena y recientemente fue convocado por la Selección Colombia sub-17, proceso que se verá interrumpido por este percance, dado que la bala le impactó la pierna.

"Lastimosamente estaba en el lugar que no era. Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante", dijo el joven delantero a el diario El Universal de Cartagena.

El jugador relató que estaba en la barbería cuando todo sucedió, trató de correr, pero una bala lo alcanzó: "Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación".

Para ver el video de la balacera puede ingresar al siguiente enlace. El Real Cartagena, equipo con el que Mercado ya tiene tres partidos como profesional, lamentó la situación.