El temor a un atraco en las calles para cualquier persona, sin importar la ciudad, está latente dado que los delincuentes están alerta para cometer sus fechorías. De acuerdo con cifras de la Policía, el hurto a personas en 2022 creció en un 18% con respecto al 2021. De hecho, en promedio se registraron 800 robos por día.

Por esa razón, cada vez es más común ver en redes sociales que la ciudadanía está cansada de la inseguridad y han optado por utilizar la mal llamada justicia por mano propia cuando atrapan a algún ladrón o delincuente.

Precisamente, durante el fin de semana se presentó un caso que evidencia este panorama, y que además muestra que muchos de estos delincuentes también tienen familias que sufren por su accionar criminal.

En la grabación que se ha difundido rápidamente por Twitter y Telegram se ve a una madre desesperada llorando al lado de su hijo, que acaba de ser atrapado robando, le pide que cambie y que no robe más, dado que de lo contrario va a terminar muerto.

Los hechos se presentaron en la ciudad de Montería, donde el ladrón está siendo fuertemente linchado por varios ciudadanos tras tratar de robarse una moto, hasta que la madre del delincuente se arrodilla y grita desconsolada para que no le peguen más.

"Me lo van a matar", gritaba con desesperación. Finalmente, una patrulla de la Policía llegó al lugar y evitó que siguieran golpeando al ladrón. El video ha generado opiniones divididas, dado que hay quienes dicen que la madre también es responsable por el destino de su hijo y ahora no se puede lamentar, hasta aquellos que sienten compasión por ella dado que consideran que no puede hacer nada más por su hijo.

Por respeto con la afectada quien pedía no ser grabada, nos abstenemos de publicar el video que se ha viralizado en redes sociales.

