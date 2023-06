[Video] 'Marce, la recicladora' fue víctima de hurto en Santa marta, la dejaron sin nada en segundos

Por otra parte, en el video indicó que lastimosamente el hotel donde se hospedaba no le brindó la ayuda necesaria y además no asumieron ningún tipo de responsabilidad.

“Lastimosamente, el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del hotel no quisieron asumir nada de responsabilidad (…) Afortunadamente no me apuñaló ni nada, pero cuando me jalo me lastimo mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo”, relató.

Luego de lo ocurrido, la joven se comunicó con la Policía de la ciudad de Santa Marta, quienes patrullaron las zonas aledañas del hotel, para poder dar con el paradero del ladrón, sin embargo, no tuvieron éxito.