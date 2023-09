[Video] Milo a $17.000 en restaurante de Barranquilla, ¿estrategia de marketing o abuso?

"El problema no es el precio, el problema radica en que el milo es un producto al alcance de todos, ellos no están innovando, pues un sobre cuesta 1k"; "17.000 qué mami, disculpe?"; "Ay queeee!! Con 17.000 me compro una bolsa e’ milo"; "17.000 por un milo ni a bala", son algunas de las opiniones.

Por otro lado, hay quienes dicen que se trataría de una estrategia de marketing por parte del restaurante, pues al mostrar los polémicos precios, el establecimiento empieza a ser reconocido.

Incluso, la usuaria @soylaglaser detalló que si se logra conseguir un grupo suficiente de personas para originar polémica o popularidad sobre los precios del restaurante, se pudo haber coronado en la estrategia.