[Video] Mujer fue esposada y sacada de una tienda con su hija en brazos en Cartagena

Un impactante video ha generado indignación en redes sociales, donde se puede ver a una mujer con su hija en brazos siendo esposada y sacada de la tienda de un reconocido diseñador, esto en el centro histórico de Cartagena.

“Yo me dejo esposar, pero no me quites a la niña”, dice la mujer mientras dos policías intentan esposarla y quitarle a la menor.

El hecho se presentó porque la mujer estaba reclamando el pago su liquidación. De acuerdo con lo que dice la mujer en el video le deben dos millones de pesos por su liquidación y fue a reclamarlos.

“Me están sacando de la tiendo que me debe más de dos millones de pesos hace más de dos años”, enfatiza la joven. En medio de su exaltación, también dice que “llamaron a la Policía y se niegan a contestar”.

El video, que se viralizó rápidamente, fue grabado por el hijo de Norelis Álvarez, quien estaba con ella durante el momento del incidente y que según manifestó a un medio nacional, llegó sin escándalos a reclamar lo que se le debe.