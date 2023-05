[Video] Mujer grabó a sus extorsionistas y minutos después fue asesinada

La mujer identificada como Rocío Fuentes Díaz, antes de ser asesinada, grabó el momento que uno de los extorsionistas llegó al lugar a pedirle una gran suma de dinero.

“Me parece algo absurdo, ilógico, que llegue una persona de la nada a pedirle plata ¿A dónde se ha visto eso? No puede ser ese cuento así. Ahora uno tiene que creerle al que aparezca de la nada, a decirle eso a uno. Yo no conozco en Colombia, ninguna empresa que venga a uno a pedirle plata de la nada”, dice la mujer.

En el video se observa como el hombre no dice nada y se sube a una moto donde otro hombre lo esperaba, minutos después regresan al establecimiento y con un arma de fuego le quintan la vida a la comerciante.

Luis Cubillos Comandante de la Policía del Magdalena Medio, rechazó los hechos e indicó que ya tienen identificados a los responsables del asesinato.

“Los tenemos identificados. No descansaremos hasta lograr la captura de los delincuentes que le ciegan la vida a esta persona. Podemos establecer, preliminarmente, que en días anteriores, llegaron al sitio de trabajo de la víctima para hacerle exigencias económicas”, aseguró el comandante a medios nacionales.