Video: Presunto extorsionista rompe en llanto cuando es capturado por la Policía

En medio de un operativo que estaba llevando a cabo la Policía Metropolitana de Barranquilla para capturar a integrantes de un grupo llamado Los Costeños Felicios, uno de los presuntos delincuentes rompió en llanto al conocer su sentencia.

Este grupo criminar tendría vínculos con Los Costeños y serían dirigidos por las órdenes de alias Blindi, uno de los cabecillas que está preso en el Atlántico desde hace algunos meses.

Sin embargo, durante la captura ocurrió un insólito hecho que le está dando la vuelta a todas las redes sociales. Uno de los ocho delincuentes no pudo contener el llanto y lloró desconsoladamente.

“Esta estructura tenía como modus operandi las llamadas intimidatorias y el envío de panfletos a comerciantes, transportadores, restaurantes, estaciones de servicio (gasolineras), entre otras, utilizando como método de presión los atentados con arma de fuego. También, algunos de los hoy capturados serían quienes marcaban los motocarros con calcomanías como una forma de identificar a sus víctimas”, dice un comunicado de la Policía.

En el allanamiento se incautaron dos armas de fuego, una motocicleta, cinco celulares y dosis de estupefacientes.

En el video de se puede ver al joven llorando cuando le leen los derechos, mientras una mujer que estaba en el fondo decía “yo no sabía”.

En redes sociales, este video se ha vuelto viral y ha recibido cientos de reacciones y comentarios como: "Las malas amistades”; “yo no sabía”; muchos no tienen oportunidad y no se meten a eso, por qué no usa sus habilidades para cosas buenas. Todo lo quieren fácil", entre otros.