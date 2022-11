[Video] Se metió a robar a una casa en Barranquilla, pero la familia seguía despierta: esto pasó

Para evitar este tipo de situaciones, Barranquilla cuenta con un robusto sistema de más de 100 alarmas comunitarias instaladas en las cinco localidades de la ciudad.

“Le estamos metiendo goles a los delincuentes, les estamos diciendo que aquí no caben, los tenemos vigilados. Lo más importante no es la cámara, son ustedes -la comunidad-, que se organizaron y dijeron no más. Aquí estamos trayendo luz, visibilidad y un trabajo directo con la Policía porque vamos a estar cerca de los barranquilleros y no vamos a permitir que la gente se sienta atemorizada”, destacó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, al inst5alar la alarma número 100 hace algunas semanas.