Video | Taxista arrastró a pasajera porque le habría reclamado por el cobro excesivo de la carrera

En un video que circula en redes sociales quedó registrado el momento exacto en que un taxista arrolló a una usuaria, una estudiante de Medicina, quien tomó una carrera desde el barrio Chiquinquirá hasta Torices, este último sector donde se generó una discusión porque el conductor le estaba cobrando más de lo que habían pactado por el servicio.

Dagoberto Iriarte padre de Melissa Iriarte, víctima de este hecho de intolerancia contó los momentos que vivió la estudiante de medicina.

“Se mete por una vía que para ella es poco transitada que la perimetral, ella le pidió al señor de que por ahí no es porque ellas lo que van es por el lado de Muebles Jamar, dos cuadras arriba y donde está la clínica, el señor dice que no que no se preocupe que por ahí es mucho más rápido que no sé qué, pero cuando llegan al final de la carrera el exige que no son $12.000 y $13.000 si no son $17.000 pesos y ella le dice que no, que la carrera lo que cuenta es eso y responde qué en qué parte está escrito que la carrera de allá cuesta $13.000 pesos desde Chiquinquirá al barrio Torices que mire que por donde había ido, entonces ella le dijo que eso no era cuestión de ellas que si él había cogido otra vía era su asunto que ella solamente lo iba a pagar 13.000 pesos y le da el billete de 20 mil”, añadió el padre de la joven.

Cuenta el padre de la víctima, que acto seguido a la entrega del billete de $20 mil con que paga la carrera, inicia la discusión del cobro de más por parte del taxista.

“Él se rehúsa a darle los $7.000 pesos y nada más le devuelve $2.000 pesos cuando ella ve que nada más está dando los $2.000 pesos, ella trata de detenerlo metió el pie en el vehículo en la parte del conductor y trató de agarrarlo por el hombro con la mano este señor en una forma irresponsable arranca el vehículo y arrastra más o menos entre 100-120 metros dejándole raspaduras en gran parte del cuerpo. En este momento todavía se encuentra en el hospital universitario donde le están haciendo una serie de exámenes para ver cómo quedó su estado de salud que me dice que estaba toda adolorida “.