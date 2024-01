Vigilante prendió fuego a cancha sintética de un colegio en Galapa, Atlántico

Desesperado, al parecer, por el incumplimiento en el pago de 50 días salario, el vigilante de una obra le prendió fuego a la cancha de fútbol sintética que era construida en la institución educativa Francisco de Paula Santander, ubicada en el municipio de Galapa, en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Esta acción provocó la quema del césped sintético y destruyó casi todos los camerinos de la cancha.

"Los estudiantes estaban, pero no dispersos en el colegio sino en el auditorio porque le estaban haciendo el proceso de inducción, ya que recibimos los niños de octavo y noveno, cuando se presentó lo ocurrido", explicó Darwin Roa, rector del colegio Francisco de Paula Santander.

Además, dijo qué, "según versiones, él lo que estaba reclamando era esos 50 días de trabajo. Me dice que le dijeron que le pagaban el viernes pasado, no se lo habían cancelado. El lunes me lo encuentro en el colegio y me dice que no va a salir porque no le han pagado. Al hablar con el ingeniero encargado de la obra, me respondió que ya le iban a resolver. El señor tenía unos candados que le iba a poner al portón y le contesté que no podía perjudicar a los estudiantes".

Sin embargo, posteriormente, afirmó Roa, el hombre presuntamente hizo un acuerdo con alguna persona de la obra y se marcha. No obstante, luego le envía un mensaje al funcionario.

"Me dijo que iba a ser testigo. Yo no entendía de qué y era que iba atentar contra la obra", manifestó.

Indicó que, los trabajos estaban proyectados para finales de octubre de 2022 y contratada por un periodo de ocho a nueve meses; pero debido a unos adicionales, se prolongó.

"Quedó que la entregaban en diciembre. Lo último que supe era que la entregarían el 15 de enero", añadió el rector.

Por su parte, Fabián Bonett, alcalde de Galapa, rechazó lo ocurrido en el plantel; al mismo tiempo, señaló que adelantarán las indagaciones y así adoptar las medidas pertinentes.

"Los contratistas van a hacer las respectivas denuncias. Estamos esperando los reportes de las autoridades y las investigaciones", dijo el mandatario.

Finalmente, el rector aseveró que espera que sean resueltos los compromisos fiscales y entreguen la obra.