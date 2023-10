Visita de Petro a Barranquilla: comunidad le pidió acciones efectivas contra la extorsión

Las extorsiones en el departamento del Atlántico siguen siendo el pan de cada día para la comunidad en general, pese a los controles que han anunciado las autoridades como la Policía y las diferentes alcaldías en los municipios.

En lo que va de 2023, ya son más de 1.000 las denuncias que hoy reposan ante la Fiscalía General de la Nación por este delito en el departamento, donde las principales víctimas son los comerciantes y los tenderos que vienen siendo blanco de estas intimidaciones por parte de estas organizaciones criminales que siguen delinquiendo desde las cárceles de Barranquilla y otras zonas del país.

Por su parte, Arturo García, expersonero de Barranquilla y experto en temas de seguridad, tomó la vocería y le dijo al presidente Gustavo Petro que es necesario que desde su gobierno puedan actuar ante estos graves hechos de violencia que viven los habitantes del Atlántico.

“Este tema de la seguridad ciudadana es de una complejidad que estoy seguro de que le preocupa al Gobierno Nacional y es por eso que tanto a su equipo de trabajo como a usted mismo le he dejado un sobre sellado para su conocimiento que es de significativa importancia porque tiene que ver con delitos que afectan la vida. Hoy los atlanticenses estamos preocupados porque no sabemos lo que nos va a pasar cuando estamos en las calles”, expuso García ante el presidente Gustavo Petro.

Puede leer: Atentan contra candidato a la alcaldía de San Juan del Cesar, La Guajira

Al mismo tiempo, indicó que las estadísticas muestran que las muertes violentas a partir del 2021 tuvieron un grave incremento en todo el departamento del Atlántico pese a los controles de la Policía, por lo que le pidió al presidente una verdadera intervención.

Y es que muestra de cómo actúan los delincuentes desde las cárceles son los audios que reveló RCN RADIO en el que deja en evidencia cómo Juan Manuel Borré Barreto, un exparamilitar, sigue delinquiendo desde prisión sin que el Inpec se lo impida.

Esta es la transcripción de un audio que se conoció y que hoy está en poder del Gaula de la Policía y de la Fiscalía:

Víctima: ¿Aló?

Juan Manuel Borré: Buenos días. Te voy a hablar a cartón pelao, te habla Juan Borré, ahí hiciste que me capturaran a un pelao y a mi me mandaste un comprobante falso, ahí no se refleja nada, mi hermano. Ve buscando para recoger tus chocoritos en menos de dos horas.

Le puede interesar: ¿Enredo por un logo que se cambió a última hora en un tarjetón?

Víctima: Pero ¿por qué? si yo les pagué e hice todo lo que ustedes me dijeron

Juan Manuel Borré: Mira lo que tu pagaste, ¿Dónde está?

Víctima: Yo no sé nada de eso porque ellos se fueron

Juan Manuel Borré: Bueno, como ellos se fueron y tú estás ahí, solucióname para que se me refleje el millón ese.

Víctima: Si ya les mandé. Ahí van un millón de pesos y ya son cuatro millones de pesos.

Juan Manuel Borré: Por eso, te estoy diciendo que vayas y vuelvas y verifiques porque eso no se refleja.

Víctima: Ya yo le dije al otro compañero suyo y que el J1

Juan Manuel Borré: Mi hermano, el otro compañero no es nada porque aquí el que manda soy yo. Te estoy diciendo que en menos de lo que canta un gallo y ya el gallo cantó. Me vas a hacer reflejar eso porque ya me hiciste caer los pelaos, pero yo tengo gente.

L epuede interesar: Por doble militancia demandan a candidato a la Alcaldía de Sabana de Torres, Santander

Víctima: Bueno, pero si yo voy y verifico eso y se confirma. Entonces, ya no tengo problemas con ustedes.

Juan Manuel Borré: Mira, hiciste que se me cayeran dos pelaos. Ustedes mismos buscan que uno los clave porque la Policía no va a estar con ustedes todo el día, toda la noche contigo porque sabemos que, si no te podemos matar a ti, matamos al de al lado.

Víctima: Yo sé que es así.

Juan Manuel Borré: Bueno, mi hermano, entonces, ¿Cuánto te vas a demorar para que eso refleje y te salvas?

Víctima: Bueno, ya voy a hacer esa vuelta ya.

Lea más: Luis Pérez recibe apoyo de Pastor Alape para la Gobernación de Antioquia

Juan Manuel Borré: Así estás diciendo desde ayer y mira todo lo que has logrado. Mi hermano, mira ve, yo voy a esperar 12 o 20 minutos. Si pasa ese tiempo y no se ve reflejado te la ves conmigo cara a cara. El Gaula sabe cómo es conmigo, oíste.

Víctima: Es que no sé con quién estoy hablando

Juan Manuel Borré: Hablas con el viejo Borré, con alias Pistón, oíste mi hermano.

Hoy, los habitantes del Atlántico tienen la esperanza que esta visita presidencial les pueda ayudar a mejorar la situación de inseguridad que están viviendo.