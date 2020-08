"Vuelo piloto con Bogotá será cuando haya pasado pico de pandemia": alcalde de Cartagena

Luego que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciara que el primero de septiembre se realizará una primera ruta de prueba de vuelos entre Bogotá y una ciudad que registre baja afectación de contagios de Covid-19 y que entre las opciones estaría Cartagena, el alcalde William Dau manifestó que hay que pensarlo bien antes de proceder.

“Luego de recibir una llamada de la alcadesa Claudia López preguntándome qué me parecería la idea yo respondí que en principio me parecería bien, pero que lo pensaría. Lo que sí hablamos fue que solo se haría una vez Bogotá haya pasado su pico, el estado actual en el que se encuentra Bogotá con el Covid, no da para reabrir vuelos con Cartagena”

Así mismo el mandatario de los cartageneros manifestó que si bien la ciudad necesita reactivarse económicamente, debe hacerlo con prudencia

“No obstante esperamos que de aquí a varias semanas ya la situación esté controlada y seguiremos evaluando. Sería obviamente con todos los protocolos de bioseguridad del caso, pero no lo podemos descartar, yo sé que Cartagena necesita reactivarse económicamente pero con la mayor prudencia posible”, comentó Dau.

Por su parte, María Claudia Peña asesora para la reactivación económica del Distrito de Cartagena, manifestó que es necesario estudiar las implicaciones en términos epidemiológicos que generaría la puesta en marcha del vuelo piloto entre Bogotá y la Heroica.

“Nuestra meta es abrir y no tener que volver a cerrar. Al igual que con los otros sectores y con el piloto que se solicitó a la ciudad de Pereira, está nueva solicitud hay que revisarla con mucho cuidado en la administración de Cartagena y Bogotá, para garantizar que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible”.

“Nuestro aeropuerto está listísimo, las aerolíneas están obviamente muy preparadas pero las implicaciones en términos epidemiológicos para la ciudad y la carga que puede representar en el sistema de salud serán factores que se deben evaluar”, concluyó.

Cabe mencionar que Barranquilla también está siendo considerada para ser el destino de este primer vuelo piloto que despegue desde El Dorado en Bogotá.