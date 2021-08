Durante su estadía, Will Smith no desaprovechó un minuto para mostrar por sus redes sociales lo bien que se sentía grabando en Colombia. En un acto de humildad y sencillez su hijo, Jaden Smith, demostró también estar gozando junto a los niños de escasos recursos de la ciudad.

No obstante, el mayor acto de generosidad corrió por parte de Will Smith al pensar en los 600 vendedores que ocupan las calles y plazas que no pudieron llevar el sustento diario a sus casas por las filmaciones.

"Los vendedores dejaron sus puestos de trabajo por varios días por la realización de la película, lo cual los afectó económicamente, por lo tanto la producción destinó una compensación por los días no laborados que tasaron entre 200 y 400 mil pesos por persona", dijo María del Pilar Rocha Pacheco, representante legal de la Veespú, veeduría del espacio público de Cartagena, y una de las demandantes en este caso.

En resumen, solo 26 vendedores lograron recibir parte del dinero que había sido donado para ellos. María del Pilar Rocha aseguró: "A unos les dieron 50 mil pesos y a los que mas suerte tuvieron les dieron 100 mil pesos".