Tres años después del rodaje de la película Proyecto Géminis, que tuvo escenas grabadas en el Centro Histórico de Cartagena, continúa la polémica por un dinero que presuntamente donó el estadounidense Will Smith, protagonista del filme, a los vendedores ambulantes.

María Rocha, presidenta de la Veeduría de Espacio Público de Cartagena (Veespú), alertó sobre la pérdida de 100 millones de pesos que habría dejado el actor para los vendedores y presentó acciones legales en contra de la Gerencia de Espacio Público.

"La Fiscalía está investigando sobre el tema después de tres años, a unos vendedores un brigadista de Espacio Público con contrato repartió dineros y se comprometió darle entre $200.000 y $400.000 pesos por los días en que iba a estar el rodaje y resulta que le salió con 100.000 pesos", expresó María Rocha.

Añadió que "hay un contrato con Dynamo Producciones S.A.S y la alcaldía de unos dineros, pero a la hora del té no sabemos de donde salieron esos dineros que el brigadista repartió. Supuestamente los $100 millones fue lo que donó Will Smith para los vendedores informales, la productora los entregó, eso dijo el funcionario Mario Rafael Puertas Cuevas, él fue quien repartió los dineros".

En diálogo con RCN Radio, Iván Castro, quien fungía como gerente de espacio público en el momento de la filmación de la película, manifestó que "la Oficina de Espacio Público suscribió un contrato de aprovechamiento económico en la modalidad de uso temporal, para desarrollar la película Proyecto Géminis con Dynamo Producciones S.A.S, esa productora suscribe el contrato por $100 millones 47.000 cuatrocientos siete pesos, esos dineros quedan en una fiducia y esas fiducias alimentan el fondo de aprovechamiento de espacio público".

"No existe ninguna donación, ni ningún aporte adicional a lo que está concebido en ese contrato, la famosa donación de la que habla la señora querellante nunca fue suscrita entre el distrito y el señor Will Smith", aseveró Castro.

Dijo además que "la productora asumió con recursos propios una compensación para los vendedores del Centro Histórico, por el día que estuvieron realizando la producción de la película, que alquilaron entre los $100 o $150 por día. Es posible que la productora halla solicitado a la gerencia un acompañamiento para efectos de establecer quienes eran los vendedores que tenían derecho a la confianza legitima por estar inscritos en el registro único de vendedores".

Con respecto a María Rocha, presidenta de la Veeduría de Espacio Público de Cartagena (Veespú), el exgerente de espació publico, aseveró que "la querellante debe tener claridad, debe saber a qué se refiere cuando dice una donación, porque no se está refiriendo a los recursos que se consignaron en la fiducia puesto que es un contrato de aprovechamiento; eso fue hace tres años y el contrato esta conforme a la cláusula que establece el acuerdo con este tipo de actividades".

"La productora con la comunidad de Getsemaní si llegaron a un acuerdo en el cual la productora le donó a la comunidad el parque biosaludable que está ubicado en la Avenida del Pedregal; no se si la asociación de vendedores informales quiso en algún momento tener alguna exigencia hacia la productora”, sostuvo el exgerente de espacio público.

Acotó que, “ellos se habrían creado la idea de que Will Smith hizo una donación o algo por el estilo, creo que eso se resuelve fácilmente que los órganos de control le pregunten a Will Smith si hizo esa donación, porque es un tema que le hace daño a la ciudad".

El exfuncionario del Gobierno local aclaró que "los recursos que se adquirieron con el contrato se encuentran en una fiducia del distrito de Cartagena, con una destinación especifica de los programas y proyectos de la Gerencia de Espacio Público, sea para un capital semilla de los vendedores informales, para un negocio. Esos recursos son para que ellos dejen el espacio público y se conviertan en empresarios, programas para vendedores informales que tiene confianza legitima".

"Tú no puedes ejecutar esos dineros si no a través de los programas que establezca el plan de desarrollo y que apruebe el Concejo. Cuando se habla de donación no es que llegue y se entregue una plata se tiene que hacer un acto administrativo, que diga la empresa donara este monto y se hace el acto administrativo para recibir el dinero", puntualizó Castro.