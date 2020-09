William Dau y su particular campaña sobre uso del tapabocas

El alcalde de Cartagena, William Dau, volvió a ser viral en redes sociales, a raíz de un video en el que aconseja sobre la importancia del uso del tapabocas para evitar el contagio del Covid 19, pero de una manera muy particular.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima. Yo termino todo mojado de orín, pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido, me alcanzó a mojar pero no estoy así empapando, pero si la otra persona también se pone pantalón yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado. Por eso hay que usa tapabocas todo el mundo”, expresa el Alcalde en el video.

En entrevista con RCN Radio, el mandatario de Cartagena explicó que utilizó ese símil porque, por medio de la jocosidad, puede que la ciudadanía entienda mejor el mensaje y él está en aras de hacer lo necesario para evitar contagios y muertes por causa del Covid 19.

Lea además: Falleció concejal de Mompox (Bolívar) por coronavirus

“Hay veces que con humor las cosas también se entienden y yo hago lo que sea necesario por evitar contagios y muertes por Covid. En Cartagena han sido muy cumplidos con el uso del tapabocas, pero todavía se ven casos de personas sin tapabocas. Esto lo vi en internet, y me pareció algo de humor, pero así les entra el mensaje”, afirmó.

Dau Chamatt además manifestó que este consejo va de la mano a la situación que se está generando en la ciudad con la reapertura económica, ya que la puesta en funcionamiento de varios sectores de la economía, especialmente el del turismo, puede generar un rebrote del virus.

“No hay medida que sobre para que la gente tenga el cuidado del caso. Y ahora, con la reapertura, hay mayor riesgo de un rebrote y a mí me asusta bastante que haya un rebrote significativo. Por eso todo mensaje que yo pueda mandar para que la gente se cuide vale la pena”, indicó.

Vuelos

Así mismo, el alcalde de Cartagena explicó que el uso del tapabocas se debe afianzar aún más teniendo en cuenta que el 19 de septiembre inicia la llegada de vuelos internacionales a La Heroica.

“El primer vuelo internacional comercial será este sábado 19 de septiembre con la ruta Fort Lauderdale–Cartagena. Está llegando a medio día con más o menos 228 pasajeros, ese vuelo está full. El presidente Iván Duque está planeando una visita a Cartagena para recibir a los pasajeros que vienen del exterior”, dijo Dau.

Lea aquí: Confirman la llegada del primer vuelo internacional a Cartagena el próximo 19 de septiembre

Y es que el alcalde de Cartagena está siendo comparado con el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por sus declaraciones fuera de lo común.

Por ejemplo, el pasado fin de semana el mandatario participó de una manifestación, en rechazo a los actos de abuso de poder que se han registrado con la Policía Nacional y allí evitó que los manifestantes se enfrentaran con los uniformados.

“Si yo no hubiera estado presente se hubieran presentado tragedias, muerte y violencia. En cinco ocasiones, durante esa marcha, yo tuve que intervenir para evitar actos violentos, tanto para defender a los manifestantes como también a los policías”, concluyó el mandatario de los cartageneros.