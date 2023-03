La visita de Carolina Corcho, ministra de Salud, a la capital del Atlántico, para socializar la reforma del sector, ha generado polémica, ya que a través de un micrófono que quedó abierto, se escuchó cuando expresó que las marchas en contra del proyecto fueron financiadas por las EPS.

“Ya se fueron los que pagaron las EPS, la marcha. Pagaron una horita apenas”, se escuchó antes de realizar su intervención en el Coliseo Sugar Baby Rojas de Barranquilla.

Tiempo antes, un plantón la esperaba en el lugar, en donde un grupo de personas con camisetas y pancartas que decían: “reforma sí, pero no así”, expresaron su inconformidad por la iniciativa que contempla 152 puntos, la cual, fue presentada el 13 de febrero al Senado de la República.

Le puede interesar: En próximos días habrá decisiones clave en caso Viva Air: minTransporte

“Necesitamos que, nos aclaren muchos vacíos, muchas dudas, que ha dejado esta reforma, la cual el Gobierno ha permitido que sea aceptada. Solamente están mirando la atención primaria, pero más adelante cómo van a hacer cuando ellos necesiten esa atención de alta complejidad”, expresó Cristina Salazar, quien indicó estar en desacuerdo con que el sector público vuelva a manejar el sistema.

No obstante, esas palabras no cayeron bien entre Pacientes Colombia. Su vocero, Denis Silva, en un mensaje de Twitter, respondió: “Nosotros no somos ni los mensajeros de las EPS, ni los empleados del Gobierno. Marchamos por tres razones: porque usted nos negó el derecho a la participación, primero; marchamos porque queremos una reforma, pero no como la que usted hizo, destruyendo el sistema de salud y entregando a los políticos; tercero, marchamos porque la protesta social es un derecho fundamental”.

De acuerdo con él, para ello, no tienen que pedirle permiso a la funcionaria ni a ningún actor del sistema de salud. Asimismo, la invitó a sentarse a conversar con ellos, a escuchar y respetar a los ciudadanos, ya que recordó, la protesta es un derecho social.

Le puede interesar: 'Narcopagos': Los documentos y pruebas que recolectará la Procuraduría

Entre tanto, en el mismo evento Agmeth Escaf, representante a la Cámara, también coincidió con Corcho. “Ahí al frente, también habían algunas personas pagados por aquellos, pero defendiendo lo indefendible porque al final de cuenta también hacen parte del sistema”, sostuvo.

Las voces a favor y en contra de la modificación al sistema de salud en el país continúan. En este sentido, la ciudadanía espera que las dudas sean resueltas.