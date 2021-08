"Carlos Ardila Lülle nos enseñó que trabajando se llega lejos": Juan Gossaín

El periodista y escritor Juan Gossaín, lamentó la muerte del reconocido empresario colombiano Carlos Ardila Lülle a sus 91 años de edad y destacó su calidad humana.

En diálogo con RCN Radio, Gossain precisó que "recibo esta triste noticia en los más profundo del alma, por lo que el doctor Ardila representó para mí. Era un ser humano extraordinario, muchos hablan del gran empresario, del el hombre de Postobón y de todas las empresas, pero yo prefiero recordarlo como un gran ser humano. Era un hombre cariñoso, listo siempre a ayudar a los demás. Eso fue lo que me encantó de él, más allá de su tarea como empresario", dijo.

En contexto: Murió Carlos Ardila Lülle, presidente de la Organización Ardila Lülle

Reseñó que hace unos meses también se dio el fallecimiento de doña Eugenia, su esposa y agregó que "Yo sabía que él no sobreviviría solo", mencionó.

"Estuve casi 30 años trabajando para él y con él. Estuve 27 años en la dirección de noticias, nos pasaban cosas a diario. Una vez me pasó un hecho muy curioso, yo tenía el servicio de un carro (un Jeep) que me había brindado la compañía y el doctor Carlos Ardila me propuso que le mandara oscurecer los vidrios blindados que ya tenía. Era un hombre de detalles, preocupado, yo no había caído en cuenta que él tenía toda la razón", afirmó.

Gossaín señaló que el legado de Carlos Ardila Lülle es el trabajo. "Él nos enseñó que trabajando se llega lejos, fue un ejemplo laborioso, de emprender, es un ejemplo de seguir avanzando, de seguir luchando, segur librando su batalla diaria. Esa era su mayor virtud", puntualizó.