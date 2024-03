Carlos Carrillo anuncia que pedirá renuncia de funcionarios de la UNGRD nombrados por Olmedo López

En un movimiento audaz para restaurar la confianza y la transparencia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el recién nombrado director, Carlos Carrillo, anunció que solicitará las renuncias protocolarias de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción vinculados a la administración de su predecesor, Olmedo López.

Este llamado se produce en medio de un escándalo de corrupción que sacude los cimientos de la entidad, centrado en la adquisición de 80 carrotanques con fondos públicos.

El director de Gestión del Riesgo Carlos Carrillo reveló ante los micrófonos de RCN Radio que, " me he visto en la obligación de solicitar la renuncia protocolaría de los funcionarios que ingresaron a al entidad con contratos de libre nombramiento bajo la dirección del ex director Olmedo López".

La controversia emergió cuando se reveló que, bajo la gestión de López, la UNGRD adquirió estos vehículos en dos lotes con una diferencia significativa en sus costos y capacidades. Carrillo desglosó los gastos asociados, indicando que los primeros 40 carrotanques, adquiridos a Inpoamericana Rogers S.A.S, por $46.800 millones, son de tipo doble troque con una capacidad de 16,000 litros de agua cada uno.

Los 40 carrotanques restantes, recientemente descubiertos por la Contraloría, costaron $29.000 millones, reflejando un precio unitario menor debido a su menor capacidad, entre 5,000 y 7,000 litros.

Este descubrimiento no solo subraya la falta de transparencia y posible malversación de fondos bajo la administración anterior, sino que también plantea interrogantes sobre la eficiencia y justificación de las compras realizadas. De los 40 carrotanques más pequeños, 25 ya han sido entregados y actualmente se encuentran estacionados en el batallón Cartagena en La Guajira, a la espera de ser operativos.

El total combinado para los 80 vehículos asciende a 75.800 millones de pesos, una suma astronómica que ahora está bajo escrutinio. Carrillo ha prometido no solo abordar esta discrepancia sino también asegurar que todos los recursos de la UNGRD se utilicen de manera transparente y eficaz, priorizando el bienestar y la seguridad de las comunidades vulnerables a desastres naturales.

Este giro en la dirección de la UNGRD representa un esfuerzo significativo por parte de Carrillo para limpiar la imagen de la entidad y garantizar que los escándalos de corrupción no socaven su misión.