El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se ha visto envuelto en una controversia, después de que Ana María Castaño, secretaria general de la entidad, lo acusara de acoso laboral.



Castaño afirma que Carrillo estaba al tanto de su embarazo de alto riesgo y, a pesar de ello, la acosó laboralmente y le retiró el transporte proporcionado por la entidad para movilizarse desde su trabajo hasta su casa, según lo revelado por la secretaria general de la entidad.

Además, según Castaño, Carrillo hizo pública la solicitud de su renuncia para generarle presión y obligarla a retirarse del cargo.

En una entrevista con RCN Radio, Castaño declaró: "Él me cita a su despacho y me pide la renuncia sobre mi estado de embarazo, y yo le dije que no porque él sabía cuál era mi estado de embarazo, y a raíz de eso él comenzó a acosarme laboralmente, me quitó el derecho al transporte y además hizo pública en los medios de comunicación la solicitud de mi renuncia protocolaria".

Por su parte, Carlos Carrillo defendió su posición en la misma entrevista, afirmando: "Yo le pedí la renuncia protocolaria como lo hice con todos los directivos que nombró el señor Olmedo López, por una razón muy simple, y es que yo necesito que personas de mi confianza estén en los cargos directivos de la entidad".

Castaño, especialista en derecho administrativo y seguridad social, fue designada en su cargo el 19 de mayo de 2023 por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López.

La solicitud de renuncia se le hizo el pasado 14 de marzo, en una reunión privada, sin permitirle el acceso con su teléfono móvil. Así mismo, Castaño asegura que esta acción contradice las protecciones legales por embarazo y capacidad médica en Colombia.

Este conflicto entre Carrillo y Castaño ha generado controversia en la UNGRD y ha puesto en entredicho la gestión y el ambiente laboral en la entidad.

Las autoridades correspondientes estarán investigando las acusaciones para determinar la veracidad de cada parte y tomar las medidas necesarias.