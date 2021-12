Carné de vacunación: tenga en cuenta estas recomendaciones para viajar e ir eventos masivos

Desde este martes inicia la normatividad que establece que para el ingreso a Colombia de viajeros internacionales, mayores de 18 años, se debe contar con certificado o carnet de vacunación, con esquema completo.

Además, la segunda vacuna (o la dosis única, en el caso del laboratorio Janssen) debió ser aplicada al menos 14 días antes de la fecha de entrada al país.

En el caso de los nacionales o extranjeros residentes en el país, diplomáticos y sus familiares que no se hayan vacunando, pueden presentar una prueba PCR realizada con 72 horas de anticipación y con resultado negativo.

Según el director de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, los extranjeros no residentes que no tengan el esquema completo de vacunación o que no hayan cumplido los 14 días de haberse aplicado la segunda dosis, pueden presentar prueba PCR negativa. con 72 horas de anticipación.

Pero si el extranjero no residente que llegue por turismo u ocio y no cuenta con ninguna dosis o no ha iniciado el esquema de vacunación, no podrán entrar al país.

“Esto es muy importante. Estas son medida que se han venido adoptando no solo por parte de Colombia sino que también por parte de otros países. Cabe indicar que el certificado digital lo pueden descargar en la página del Ministerio de Salud y, en el caso de los extranjeros, son válidos los carnets de los países de origen”, afirmó.

Víctor Muñoz aseguró que las empresas de transporte aéreo deberán pedir las exigencias de estos certificados, previo al embarque de los diferentes puntos de origen.

Carnet para eventos masivos

También, a partir de este martes del 14 de diciembre, comenzará a regir la norma que exige de manera obligatoria la presentación del carnet o certificado digital de vacunación para mayores de 18 años, con el esquema completo para ingresar a eventos masivos, en todo el país.

Está medida, también regirá a partir del 28 de diciembre para las personas mayores de 12 años. La norma exceptúa a niños de cero a doce años de edad.

El carnet de vacunación se exigirá para el ingreso de bares, conciertos, eventos deportivos, teatros, cines, restaurantes, bingos, parques temáticos y de diversiones, entre otros.

“Todo evento presencial de carácter público o privado que implique asistencia masiva deberá exigir, sin excepción, el carnet de vacunación con esquema completo. Los aforos podrán ser del 100% de acomodación, cuando se cumpla con este criterio y condición”, indica el decreto expedido por el Gobierno nacional.