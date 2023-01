Carolina Corcho desmintió despidos masivos en el Ministerio de Salud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, se refirió a las denuncias que se han hecho sobre una supuesta "barrida" que se habría dado en los últimos meses en el Ministerio de Salud, donde se estima que han salido alrededor de 150 funcionarios que, al parecer, no son de la línea del presidente Gustavo Petro.

En este sentido, la ministra dijo que no tiene conocimiento de despidos en esta entidad. “Yo soy la jefe de la cartera del Ministerio de Salud y no estoy enterada de que haya un despido masivo. Aquí están mis asesores y ellos me dicen que no tenemos conocimiento de esa situación, lo que sí sabemos es que sí hay contratos que se vencen, pero despidos masivos, vulneración a derechos laborales, como jefe de cartera no estoy enterada”, dijo la ministra de Salud, frente a este polémico tema.

Y, aunque la jefe de la cartera del Ministerio de Salud aseguró que no tiene conocimiento de despidos masivos en el Ministerio de Salud, cabe recordar que desde la llegada de la funcionaria a esta entidad han finalizado los contratos laborales cerca de 150 funcionarios y contratistas que venían del Gobierno anterior y que eran cercanos al ministro Fernando Ruiz.

Por esta razón, el expresidente Álvaro Uribe manifestó en su cuenta en Twitter que: "El clientelismo, la mermelada y la rabia burocrática polarizan, engendran corrupción y destruyen credibilidad en la democracia".

A los inconformismos expresados este sábado por el expresidente colombiano, se suman las de varios trabajadores de esta entidad que han señalado que a pesar de los años de experiencia con los que cuentan, fueron despedidos de esta entidad.

Las declaraciones sobre este polémico tema las hizo la ministra de Salud durante su visita a Villavicencio, donde entregó detalles de la reforma al sistema de Salud colombiano que el Gobierno presentará en las próximas semanas ante el Congreso.