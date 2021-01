Carro estuvo a punto de caer al embalse de Guatapé y cayó a una piscina

Un vehículo particular cayó a la piscina de lo que sería un complejo de descanso en Guatapé, Oriente antioqueño. El conductor no pudo controlar el carro eléctrico, que estuvo a punto de caer al embalse y se detuvo por el deprimido que tiene la alberca.

Un grupo de personas grabó el incidente en un video que está circulando en redes sociales. Allí se ven sillas para tomar el sol y algunas cabañas.

El alcalde de Guatapé, Juan Sebastián Pérez, aseguró que el conductor tuvo dificultades cuando apagó el carro, el cual siguió derecho hasta la piscina. Una familia que iba a bordo logró salir sin ninguna lesión.

"Es un carro eléctrico en el cual iba toda la familia. En el momento en que lo iban a parquear, el hombre apagó el carro y todavía estaba en movimiento. Como es un carro eléctrico, no podía ponerle emergencia ni freno. Entonces, el carro siguió, siguió y siguió y él no pudo pararlo. Afortunadamente, a la familia que iba ahí no le pasó nada. Incluso, iba una menor de edad, pero no les pasó nada", señaló el mandatario de Guatapé.

En el video aficionado aparece el vehículo negro sumergido en la piscina con la maleta y las cuatro puertas abiertas. Desde el lugar, se observa la Piedra de El Peñol, uno de los principales atractivos del departamento. La piscina, que al parecer tenía una baja profundidad, está separada por una reja de embalse de Guatapé.