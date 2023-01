Caso de Paula Durán: milagroso avance de la joven colombiana con cáncer en EE. UU.

De igual manera, señaló que tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con un médico que está en Italia llamado Alberto Mohamed, al cual consideró como “un ángel enviado de Dios” y quien le habría dado una orientación sobre qué productos debía conseguir para ejecutar un tratamiento.

“Tengo el tratamiento que va a levantar a mi esposa, con la cual voy a llegar hasta viejito. Estoy muy motivado y recargado de energía porque acá en la casa he podido descansar un poco más. He dormido al lado de ella y la he podido abrazar […]. Cada vez que conseguía un producto me daba mucha felicidad porque sé que me ayudará a tener a mi esposa por mucho tiempo más”, contó el joven, quien tuvo 3 hijos con la huilense.

Le puede interesar: Cancillería radicó ante Embajada de EE. UU, solicitud de visa humanitaria para familiares Paula Durán

Asimismo, explicó que “está comiendo bien, desde ayer ya empezó a conocer siluetas, no ve completamente, pero uno se le para al frente y ella dice que ve la silueta. Estamos dándole todo el amor del mundo, preparándole la comida que le gusta y todos los mensajes que ustedes le envían la fortalece”.