Caso Laura Sarabia: Las preguntas que deja el robo de US$7.000 y el uso del polígrafo

Laura Sarabia, jefe de Gabinete y mano derecha del presidente Gustavo Petro, ha hecho por lo menos dos declaraciones en redes sociales, sobre el episodio que la envuelve, tras el robo de 7.000 dólares y que apuntarían, según las versiones, a la exniñera de la funcionaria de Palacio, Marelbys Meza, quien fue sometida a la prueba del polígrafo.

La mano derecha del jefe de Estado ya había denunciado el robo, lo hizo el 29 de enero de 2023; sin embargo, el tema pasó desapercibido y no fue si no hasta este fin de semana que se conocieron los detalles que entregó Meza y que dieron cuenta de una presunta extralimitación, no sólo de parte de la Presidencia, sino también de la misma Sarabia, al someterla a pruebas de polígrafo para dar con los responsables del millonario hurto.

La jefe de Gabinete amplió su versión este mismo fin de semana ante la Fiscalía y de inmediato, la Presidencia, a través de un comunicado, señaló que, "rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas".

¿Cuándo se llevó a cabo la prueba de polígrafo? Según Meza, las pruebas se llevaron a cabo en una oficina cercana a la Presidencia, en donde se sintió "secuestrada".

Palacio señaló al tiempo que "los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás". Cabe recordar que Meza no ostenta fuero de funcionaria pública.

¿Por qué Sarabia tenía en su poder esa suma de dinero? De acuerdo a la misma funcionaria, el dinero corresponde a "pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023, y que nos son entregados en esa moneda extranjera", y que estaban en su residencia personal.

Para ella, "es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)".

Frente al tema, el presidente Gustavo Petro sólo se ha hecho una pregunta: "¿el objetivo es destruir el poder mafioso o el objetivo es destruir personas porque están a mi lado?".

En diálogo con RCN Radio, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que "ninguna persona puede actuar sino a través de ordenes investigativas de la Fiscalía General de la Nación".

"No es posible que se hagan acciones de ningún tipo para buscar resultados sino es en el marco de una investigación judicial y de procedimientos establecidos, eso es lo que diferencia a Colombia con la Constitución de 1991 y lo que ocurría antes", indicó Barbosa.