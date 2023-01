Caso Valentina Trespalacios: John Poulos advierte que "en Colombia no respetan los derechos"

En medio de la audiencia de legalización de captura de John Poulos, señalado por ser el presunto asesino de Valentina Trespalacios, la joven DJ que fue encontrada sin vida en una maleta dentro de un contenedor del parque Los Cambulos en Fontibón, el acusado señaló que "en Colombia no respetan los derechos humanos".

"Quiere advertirle a los que vengan a Colombia que los derechos de los que hablan no son realmente respetados", dice la traductora de Poulos, haciendo referencia en que no le han facilitado un intérprete, "lo que no le favorece en el desarrollo de su caso".

Lea aquí: Caso Valentina Trespalacios: abogado defensor de John Poulos renunció tras recibir amenazas

Y es que su abogado defensor Martín Riascos, al iniciar la audiencia, pidió la renuncia asegurando que ha sido amenazado e instigado en medio del proceso y que no puede seguir defendiendo al acusado por su propia seguridad.

Dicha renuncia fue aceptada por John Poulos, quien recalcó que siempre, desde que fue capturado, pidió elegir un abogado que hablara inglés, con quien sintiera confianza, y aunque, según él, la Corte le habría señalado que la escogencia de un abogado era un derecho, este le habría sido vulnerado porque nunca pudo elegir.

Puede leer: Iglesia a donde iba John Poulos en EE. UU. lo apoyaría: Dicen que es bueno

En este sentido, el supuesto culpable de la muerte de Valentina, aceptó que en esta audiencia lo represente el señor Juan Manuel Falla. Sin embargo, enfatizó que "él contactó a muchos abogados, pero no fue posible porque nadie hablaba inglés y no le habían dado una intérprete".

Asimsimo, el americano, en la primera jornada de audiencia, dijo que no le habían permitido utilizar gafas ni tomar medicamentos que son necesarios para su bienestar, así como no pudo hacer uso de la llamada que le otorgaron porque no lo dejaron usar su celular y él no sabía el número de su familia.