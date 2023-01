Caso Valentina Trespalacios: La traducción de la audiencia de John Poulos recibió fuertes críticas

Un juez de Bogotá, legalizó la captura de John Nelson Poulos, el principal sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue hallada sin vida en una maleta dentro de un contenedor del parque los Cambulos de Fontibón, luego de una larga audiencia que se extendió hasta las 2:30 de la mañana de este 27 de enero.

Incluso, se conoció que la audiencia se va a reanudar este viernes para continuar con el proceso del imputado.

Al ser uno de los casos de homicidio más mediáticos en el país, muchos espectadores de la audiencia aseguraron que la traducción que recibió Poulos no fue la correcta, inclusive, en la transmisión de esta se vieron varios problemas por cómo la traductora encargada le daba a entender las cosas al señalado.

Y es que, al parecer, la traducción se complicó tanto que el mismo abogado de víctimas, insistió en que ello se corrigiera para no viciar el proceso, mientras que la defensa de Poulos decía que, según él, las autoridades colombianas cometieron varios errores en el proceso de formalización de la captura porque el hombre ya llevaba más de 40 horas capturado, desde su detención en Panamá, pero que no aparecían 7.000 dólares que Poulos llevaba consigo.

Además, no pudo hacer la llamada a la que tenía derecho porque no le han permitido acceder a su teléfono celular y no se sabe de memoria los números de sus familiares.

Asimismo, agregó que Poulos debe utilizar gafas y tomar un medicamento, pero no lo ha podido hacer porque las autoridades colombianas no se lo han permitido, y que no le permitieron al hombre acceder a un abogado que lo entendiera en su idioma natal.

En este sentido, el abogado del victimario, luego de varios recesos en medio de la audiencia, solicitó que no se legalizara la captura debido a que, según afirmó, se habían presentado vulneraciones a los derechos hacia su defendido, argumentado que se excedieron las 36 horas que define la ley para legalizar una detención, contado su tiempo privado de la libertad en Panamá.

No obstante, el juez negó la solicitud del abogado defensor de Poulos y explicó que "en lo que tiene que ver con los cuestionamientos de la defensa al procedimiento de captura, es decir, al vencimiento de las 36 horas, debe señalarse que la retención inicial que se da en Panamá obedece a un trámite administrativo de migración de ese país".

La traducción fue criticada en redes

Al presentarse tantos recesos por motivos de tener que explicarle una y otra vez a John Poulos lo que decía el juez, muchos internautas dejaron ver su descontento por la forma en la que se llevó a cabo la audiencia y la traducción para el imputado, pues según varios, no le estaban explicando todo como se debía.