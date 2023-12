Centrales obreras piden a empresarios presentar propuesta del salario mínimo

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, anunció que tras presentar su propuesta del 18% de aumento del salario mínimo para el 2024, las centrales obreras están a la expectativa que los empresarios den a conocer su cifra de incremento.

El líder sindical fue enfático en señalar que mientras ellos no tengan otra propuesta en la mesa de concertación de Políticas Laborales y Salariales, no piensan cambiar su cifra.

“Nosotros esperamos que se los planteen alguna propuesta porque sobre que bases vamos nosotros a replantear una”, señaló.

Destacó que en una negociación debe existir una cifra y una contrapropuesta.

“Absolutamente, en cualquier negociación, una parte propone una cosa y la otra dice sí o no y probé otra de tal manera que de tal manera que hasta que ellos no propongan nada, nosotros no vamos a revaluar nada”, señaló.

Los diálogos de la mesa de contratación de políticas laborales y salariales continuará de forma independiente y privada con la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, hoy miércoles y mañana jueves, teniendo en cuenta que el viernes se tendrá la reunión conjunta que sería la última de primer ciclo de negociación donde se buscarán unos acuerdos de lo Contrario todo quedará en manos del gobierno para que defina el aumento del salario por decreto.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la propuesta de las centrales obreras de aumentar el salario mínimo en 2024, un 18%, "está sacada de la manga".

El líder gremial rechazó la cifra y aseguró que "los sindicatos no tienen una justificación económica teniendo como único argumento una deuda histórica con los trabajadores".

Agregó que estas pretensiones alejan cualquier tipo de acuerdo.

“Las centrales obreras presentaron una cifra sacada de la manga del 18% alejan las posibilidades de concertación en la mesa, no obstante no nos negamos a seguir avanzando y conversando pero ya con este hecho el ambiente se ha enrarecido y las posibilidades de concertación se alejan”, sostuvo.