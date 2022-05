Cerca de 500 mil niños cumplen más de 3 meses sin alimentación escolar: Contraloría

La Contraloría General de la República informó que en seguimiento a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, identificó que cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) (Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre, Sincelejo), cumplen más de 100 días de haber iniciado los calendarios académicos en el país y aún no reportan el inicio de la ejecución del PAE.

En ese sentido, la entidad señaló que tomando como referencia los beneficiarios del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT 2021), se están viendo afectados al menos 500 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estarían recibiendo clases sin la alimentación escolar.

Asimismo, dijo que a las cinco ciudades mencionadas, desde noviembre del 2021, le fueron asignados recursos del presupuesto de gastos de inversión para la vigencia fiscal 2022 (en total $63.990.709.166).

Le puede interesar: Venta de motos en Colombia creció más de 27% en abril

Adicionalmente, la Contraloría pudo identificar que se presentan observaciones en nueve entidades territoriales (Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto, Vichada), que reportaron inicio en el territorio y no están operando al 100% la prestación del servicio del PAE, aumentando el número de menores que estarían sin atender.

Al respecto, Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, explicó que, “reiteramos nuestro llamado a la totalidad de las entidades territoriales para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar y para que reciban alimentación los más de seis millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022”.

“En el seguimiento de la CGR, realizado durante en el año 2022, se han visitado 387 Instituciones Educativas oficiales en las que se ejecuta el PAE en 53 Entidades Territoriales Certificadas, ejercicio en el que se pudo corroborar que en el 15% (35 IE) de la muestra (387 IE) no se realizando entregas del PAE el día de la visita”, agregó.

Lea también: Acción del Grupo Argos se ha valorizado más de 15 % con las OPA por Sura y Nutresa

A renglón seguido, mencionó que “cuatro meses después del inicio del calendario escolar se verificó en las visitas que en el 16% de las IE (38) no cuentan con cocina, el 19% (45) no tiene comedor, el 15% (35) no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20% (47) no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos”.

Pineda manifestó que “se pudo identificar que en el 73% de las IE visitadas (173) aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y los Comités de Alimentación Escolar (CAE), incumpliendo los lineamientos de transparencia y control social".