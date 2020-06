Cerca del 90 % de los padres de familia no enviará a sus hijos a clases en agosto

La Asociación de Colegios Privados de Colombia, (Andercop), realizó una encuesta en todo el país a más de 17 mil padres de familia en la que se arrojó como resultado que el 89,3% respondieron que no está dispuesto a enviar a sus hijos al colegio en lo que resta del año, bajo ninguna forma de presencialidad.

La encuesta también revela que la determinación de los padres de familia será tenida en cuenta por los colegios privados, por lo que se prevé que por lo menos 1000 establecimientos educativos terminen el año escolar, Calendario A, bajo la modalidad no presencial.

"La encuesta fue diseñada por Andercop y se envió a cada región del país, donde tenemos colegios agremiados (...) Esto nos permitió tener el consenso de más de 17 mil padres de familia desde San Andrés, La Guajira, Los Santanderes, Boyacá, Tolima, Casanare, entre otros, lo que nos permite tener un panorama más amplio", señaló Martha Yaneth Castillor, presidenta de Andercop.

De acuerdo con la encuesta, realizada en los últimos días, "el 89.3% de los padres de familia manifestaron su deseo de culminar el año escolar, para el Calendario A, en casa, por lo que los colegios privados decidimos acoger el llamado de los padres de familia -como primeros responsables de sus hijos- para culminar el año escolar de forma no presencial".

Al respecto, Castillor explicó que "los padres de familia son quienes deben tomar la decisión porque es la vida de sus hijos, por eso al escucharlos y con un porcentaje tan alto, los colegios tenemos que acoger esta decisión y apoyarlos. Además, las condiciones en el país no están dadas para que los estudiantes regresen".

Cuestionó además el hecho de que el Gobierno ponga como fecha el 1 de agosto, en especial, porque según Castillor, "está aumentando considerablemente el contagio, entonces cuál la necesidad, cuál es el afán de que vayamos enviando a nuestros niños y ponerlos en riesgo, cuando podemos hacer la 'tarea' bien hecha".

Indicó que los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación para que se adopten los protocolos de bioseguridad, por parte de los colegios, "están diseñados para mega colegios, o colegios campestres y no podemos olvidar que el 80% de los privados no cuenta con este tipo de infraestructura para poder cumplir, por ejemplo, con el distanciamiento que es algo clave".

Señaló que "la alternancia se puede hacer, pero las rutas escolares no podrán funcionar solo con el 30% porque no es rentable y no garantizaría el no contagio, por eso, si podemos terminar el año escolar en casa, no nos aceleremos".

En el caso de los padres que estén de acuerdo con enviar a sus hijos al Colegios, los rectores deberán adoptar una serie de medidas para garantizar las clases de estos estudiantes. Se espera que alrededor de mil colegios, por ahora, están de acuerdo con la decisión de terminar las clases en casa.

"Yo pienso que todos los colegios nos vamos a unir y de acuerdo a sus condiciones, tomaremos una decisión, con el compromiso de cumplirle a los estudiantes y a los padres de familia", señaló Castillor y les pidió a los padres de familia, respaldar la determinación que finalmente sea adoptada para el regreso a clases.