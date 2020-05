Ceremonias de graduación en tiempos de pandemia

En medio de la emergencia que se ha presentado en Colombia y en todo el mundo por la propagación del coronavirus, cientos de jóvenes quienes terminaron sus semestres académicos han tenido que recibir su diploma universitario por medios virtuales, por correo o contra entrega.

La restricción a las reuniones con más de 50 personas por cuenta de la COVID-19 obligó a que las ceremonias fueran aplazadas o que fueran reemplazadas por la virtualidad.

La situación ha llevado incluso a que los estudiantes de las áreas relacionadas con el sector salud, tuvieran que anticipar sus grados, lo que además ha representado todo un reto para los directivos de las universidades, quienes han tenido que encontrar formas creativas para entregar los títulos a los profesionales.

En RCN Radio conversamos con tres nuevos profesionales, quienes en medio de la pandemia recibieron su título y hoy enfrentan con incertidumbre su futuro laboral.

Andrea Susana Castro, es egresada de la Universidad del Rosario, hoy profesional en Medicina y una de las primeras en recibir su grado de forma virtual.

"Graduarse de manera anticipada y durante esta contingencia ha sido una montaña rusa de emociones, porque en un principio fue inesperado saber que nos íbamos a graduar de manera anticipada para apoyar a nuestro sector salud", señaló.

Reveló que la noticia le ayudó a entender que su profesión la obligaba a cumplir con un deber y que "a pesar de las dificultades que esto significa, a muchos nos llevó a entender el verdadero significado de la vocación y eso es invaluable".

Agregó que sintió tristeza al saber que no tendría la ceremonia que soñaba, pero que aún así se vistió para la ocasión.

"Ya una vez graduada la sensación no es más que de incertidumbre. Sin duda en este momento para nosotros los médicos recién graduados es mucho más difícil. La mayoría de los graduados conmigo se fueron a sus años rurales a municipios donde no hay COVID, mientras otros buscan trabajo sin encontrar. Por eso, no entendemos por qué nos graduaron de forma anticipada si no estamos cumpliendo con nuestra misión".

Entre tanto, Carlos Roldán, profesional en negocios internacionales de la Universidad EAN, contó que la noticia de un grado virtual "fue un aliciente en medio de la crisis que vive el mundo".

Señaló que pese a la pandemia se están cumpliendo las metas trazadas. "Más allá de una ceremonia, el hecho de contar con el título, marca el fin de una etapa como estudiante y da inicio a una nueva era como profesional".

Por su parte, Gina Lozano, administradora de empresas de la Universidad San Martín, señaló que "después de 11 semestres de mucho esfuerzo, esperaba recibir este logro como siempre uno se lo imagina, pero no fue así (...) Esperábamos poder celebrar con mi familia como queríamos, pero lo hicimos también de manera virtual y así nos acercamos para compartir este nuevo triunfo".

La emergencia por la propagación del coronavirus también ha representado un reto para las universidades, por lo que sus rectores y directivos han tenido que buscar la forma de no pasar por alto esas ceremonias, además de que los títulos sean válidos para que los egresados puedan iniciar su vida laboral.

En el caso de la Universidad EAN, Mauricio Diez, vicerrector académico de ese centro educativo, aseguró en diálogo con RCN Radio, cómo adaptaron una plataforma digital para que los más de 900 jóvenes que se han graduado durante el confinamiento, cuenten con el diploma en un formato válido para aplicar a ofertas laborales o académicas.

"El objetivo con estos estudiantes, es que una vez podamos realizar las ceremonias presenciales lo hagamos. Mientras tanto, hicimos una inversión en la plataforma 'Block Chain' para que el estudiante tenga de forma digital el diploma y el acta de grado. Con esto, muchos estudiantes que lo necesiten para una oferta laboral, pueden postularse".

Para Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, la experiencia -a pesar de la virtualidad- no dejó de ser emotiva y resaltó el hecho de que muchas más personas de las que habitualmente pueden asistir a una ceremonia de grado, pudieron participar.

"Nunca habíamos tenido grados virtuales, pero sentimos que esta vez se hicieron con muchísimo esfuerzo por parte de los funcionarios de la Universidad, para que los jóvenes se pudieran ver por medio de la pantalla cuando eran nombrados. También hay que reconocer que hubo una gran participación de los invitados, ya que no había la restricción de solo dos personas, como pasa en las ceremonias presenciales", indicó el rector.

Sin embargo, concluyó que pese al esfuerzo, queda "un sin sabor de querer abrazar y manifestar el afecto, porque somos una generación que dio muchísimo en la historia. Que estuvimos en la universidad ayudando en grandes manifestaciones como el paro del año pasado, o el movimiento en defensa de la educación pública en 2018 y por eso nos sentimos muy emocionados".