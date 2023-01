Cese al fuego: Roy Barreras pide a mesa de paz con ELN definir posibles áreas de verificación

El próximo 23 de enero se reanudarán las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, en medio de la tensión que se generó por cuenta del fallido cese bilateral que intentó decretarse con esa guerrilla.

A raíz de la negativa de ese grupo, el mandatario Gustavo Petro decidió suspender el decreto con el cual se establecía esta tregua entre las partes, hasta tanto el tema se concerte en el próximo ciclo de conversaciones que se llevará a cabo en México.

En medio de este proceso, el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió tanto al Gobierno como al ELN definir mecanismos claros de verificación, en caso de que se logre pactar el cese bilateral.

“Habrá más tranquilidad en la opinión cuando se precisen los corredores de seguridad, las áreas específicas determinadas en las que se puede verificar un cese de fuegos y hostilidades, las condiciones de ese cese del fuego, los verificadores específicos, ese es un trabajo técnico de expertos que debe ser precisado”, indicó.

De igual forma, celebró que el Gobierno haya dejado claro que las Fuerzas Militares seguirán combatiendo al ELN y a los grupos ilegales que delinquen en diferentes regiones del país.

“La opinión pública ha entendido que las Fuerzas Armadas no se paralizan, mantienen su capacidad ofensiva frente a los actores violentos que no se someten a la justicia, que no han manifestado voluntad de paz o que violan los ceses de fuego y las Fuerzas Armadas mantienen la obligación de preservar la vida de todos los colombianos frente a los delincuentes comunes, los narcotraficantes, las bandas”, manifestó.

Barreras dijo además, que los integrantes de la Fuerza Pública también tienen el deber de salvaguardar la vida de los ciudadanos y de los miembros de los grupos que se sometan a las condiciones establecidas para el cese bilateral.

“El cese del fuego no puede ser una oportunidad para que los criminales crezcan y la obligación de las Fuerzas Armadas es importante porque ellas protegen la vida de las comunidades en las zonas de conflicto, protegen la vida de los verificadores y garantizan el cese de fuego protegiendo la vida de los combatientes que lo están cumpliendo. Es una labor compleja que exige precisiones metodológicas y verificación que seguramente se lograrán en la mesa de trabajo, los negociadores tienen un trabajo arduo y complejo que yo invito a acompañar”, sostuvo.

Algunos sectores políticos calificaron como una improvisación del Gobierno el anuncio de un cese bilateral sin haberlo acordado primero con el ELN en la mesa de paz.